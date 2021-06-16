Москва, 16 июня, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Николай Иванович Суханов (1918−1944) до войны работал на железнодорожной станции, а потом на мебельной фабрике. Воевал с октября 1942 года. Служил в истребительном противотанковом дивизионе. Был ранен, награжден медалью «За отвагу» за уничтожение пулеметной точки, препятствовавшей наступлению батальона.

Николай Иванович Суханов

К концу весны 1944 года в звании старшего сержанта командовал отделением роты противотанковых ружей 243-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 373-й стрелковой дивизии в 52-й армии.

31 мая на высоте 197.0 севернее города Яссы (Румыния) больше часа вел бой с превосходящими силами противника, поддержанными бронетехникой и авиацией. Несмотря на ранение, подбил неприятельский танк. Когда положение стало критическим, организовал отход своих подчиненных сначала на запасную позицию, а позднее, после того как отделение оказалось окружено, остался прикрывать их прорыв из кольца. Расстреляв все патроны, Николай Иванович подорвал себя и гитлеровцев последней гранатой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшему сержанту Николаю Ивановичу Суханову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.