Москва, 16 июня, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Виктор Степанович Хальзов (1921−1985) прибыл на фронт за два дня до начала Сталинградской битвы, 15 июля 1942 года. И сразу же принял участие в штурмовке неприятельской колонны в районе Миллерово в Ростовской области, уничтожив один танк, пять автомашин и пять повозок с солдатами.

Виктор Степанович Хальзов

В следующем году старшего сержанта, служившего старшим пилотом 686-го штурмового авиационного полка 206-й штурмовой авиационной дивизии 7-го штурмового авиационного корпуса в 8-й воздушной армии, представили к званию Героя Советского Союза за 46 успешных боевых вылетов во время боев под Сталинградом и проявленные при этом доблесть и мужество.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1943 года старший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 960).

Всего за годы войны Виктор Степанович совершил 173 боевых вылета, в ходе которых уничтожил 60 танков, 200 автомашин и несколько сотен военнослужащих. Также был награжден орденами Красного Знамени (дважды) и Отечественной войны 1-й степени.

После Победы Хальзов продолжил службу армии. В 1953 году окончил Военно-воздушную академию. Вышел в запас в звании полковника в 1970 году. Жил в Куйбышеве (ныне Самара).