7 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 20:50 — REGNUM Информация о том, что полицейские в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого, который, со слов очевидцев, стрелял в бездомных собак из пневматического оружия, вызвала споры среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 7 июня в социальной сети «ВКонтакте».

»Уpoд и живoдёp. Сoбaки дaжe нe гaвкaют, a oн им в морду pужьe!» — написала Нелли М.

Многие пользователи осудили стрелка по собакам. Люди считают, что его действия антигуманны, и могут говорить о его не самом лучшем психическом состоянии.

«Ещё один живодёр. Некоторые люди просто человеческое лицо своё потеряли и выплёскивают свою ненависть на животных. Собаками должна занимать специальные службы», — поделился своим мнением Иван Е.

Некоторые комментаторы считают, что подобные инциденты происходят по причине бездействия властей в вопросе решения проблемы со стаями бездомных собак. Люди указали на то, что угроза простым гражданам начинает ликвидироваться самими гражданами.

«Ну, власти же в них не стреляют. Детей приходится на руках от греха подальше нести. У нас в регионе женщину загрызла стая недавно насмерть. Так что…» — пишет Алексей Н.

Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Часть людей и вовсе поддержали подобные методы истребления собак. По их видению, эти животные могли убить или покалечить какого-нибудь ребёнка. На улице стай собак быть не должно, указывают граждане.

«Правильно сделал! Бездомных собак очень много стало, они ещё и в стаи сбиваются. Нужно решать кому-то эту проблему», — считает Иван П.

Ряд пользователей считают, что стрелять в собак — плохой метод решения проблемы, но люди не могут придумать иного выхода из сложившейся ситуации. Государственная машина должна наладить контроль за бездомными животным на улицах городов.

«Он, конечно, неправ, но свора бездомных собак это небезопасно для людей вокруг, и особенно для детей. Видно, как мимо идёт взрослый и несёт ребенка на руках. Когда властям всё равно, они не занимаются проблемой бездомных животных, что тогда делать?» — задаётся вопросом Ден М.

Нашлись и те, кто отметил, что наблюдается явное отсутствие желания у чиновников заниматься проблемами простого населения. Люди чувствуют себя брошенными, и им приходится как-то выходить из положения.

«Вот бред. Закон вроде придумали в защиту животных, но и продумайте защиту граждан. Собак и кошек бездомных нужно стерилизовать, чтобы их было максимально меньше на улицах. Популяции бездомных животных нужно контролировать, своры очень опасны. Сколько ещё смертей нужно для того, чтобы конкретизировали и расширили законопроект?» — пишет Юлия Ю.

Герард Дау. Спящая собака. 1650

Напомним, 7 июня пресс-служба ГУМВД России по Ростовской области сообщила, что полицейские в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого, который, со слов очевидцев, стрелял в бездомных собак из пневматического оружия.