Москва, 15 июня, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Геннадий Габайдулович Габайдулин (1914−1981) до войны трудился мотористом на Горьковском автомобильном заводе. На фронте воевал с августа 41-го. Защищал Москву. Зимой следующего года в звании сержанта командовал отделением разведчиков 24-го отдельного гвардейского минометного дивизиона в 29-й армии.

Геннадий Габайдулович Габайдулин

7 февраля 1942 г. «катюши» дивизиона Габайдулина попали в окружение под Ржевом. Стремясь найти проход во вражеских позициях, 6 разведчиков во главе с сержантом попали в засаду. После гибели товарищей, несмотря на несколько ранений Геннадий Габайдулович продолжал вести бой. Когда подошло подкрепление, рядом с ним лежало 39 трупов гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1942 года сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 614).

В следующем году воин окончил Арзамасское пулеметно-минометное училище и командовал взводом управления «катюш» на Ленинградском фронте. В одном из боев получил тяжелое ранение (18 пуль), но отказался от увольнения из армии по инвалидности. Служил комендантом штаба дивизии. Был награжден орденом Красной Звезды.

В декабре 1945 года в звании старшего лейтенанта Габайдулин вышел в запас. Трудился машинистом электровоза в поселке Хрустальный в Приморье, а затем вернулся работать на Горьковский автозавод.