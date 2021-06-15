Москва, 15 июня, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Михаил Игнатьевич Задорожный (1920−2004) был призван в армию в 1940 году. С началом войны он окончил ускоренный курс Краснодарского зенитно-артиллерийского училища и курс переподготовки командиров минометных батарей, после чего в апреле 1942 года прибыл на фронт. Меньше чем через год получил свою первую награду — медаль «За отвагу» за отражение атаки группы гитлеровцев на наблюдательный пункт дивизии.

Михаил Игнатьевич Задорожный

Весной победного 1945 года в звании капитана командовал дивизионом 139-го минометного полка 1-й минометной бригады 5-й артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского корпуса прорыва в 3-й ударной армии.

16 апреля на подступах к немецкой столице, когда огонь противника блокировал атаки пехоты, Задорожный, несмотря на контузию, уничтожил артиллерийское орудие и 2 пулемета, благодаря чему стрелковые части смогли продолжить натиск. 21 апреля в боях за пригород Берлина Райниккендорф (ныне часть городской агломерации) дивизион Задорожного уничтожил еще 3 пулемета, 4 противотанковых орудия, а также рассеял группу пехоты с противотанковым вооружением. Через 2 дня вместе с разведчиками Михаил Игнатьевич выбил гитлеровцев из самого высокого здания в пригороде Берлина Панков (ныне также часть городской агломерации) и водрузил Красное Знамя на его крыше.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года капитан был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6797).

После Победы Задорожный продолжил службу в армии. В 1949 году окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу в Ленинграде. В 1972 году в звании полковника вышел в запас. Жил в Днепропетровске, где работал начальником отдела кадров объединения «Вторчермет».