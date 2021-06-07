Вашингтон, , 19:40 — REGNUM «Северный поток — 2» достроен. Чтобы как-то помочь Украине, нужно добиться, чтобы Россия не использовала «газ как инструмент принуждения или оружие против Украины», заявил 7 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Блинкен «В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом».

Он отметил, что с Германией обсуждаются вопросы защиты интересов Украины, которые могут пострадать. Нужно, отметил Блинкен, чтобы Киев не потерял доходы от транзита российского газа и чтобы Россия не использовала «газ как инструмент принуждения или оружие против Украины» или против ещё кого-то.

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