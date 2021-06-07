Оттава, , 23:58 — REGNUM Лидеры коренного населения Канады и выжившие ученики школы отклонили соболезнования папы Римского Франциска по поводу найденных остатков 215 детей на территории одной из бывших католических школ-интернатов, и сказали, что церковь может сделать больше, сообщает 7 июня Reuters.

Во время еженедельной молитвы в воскресенье, 6 июня, папа Римский сказал, что ему больно слышать новости о школе и призвал уважать права и культуру местного населения. Однако он не стал приносить прямые извинения, о которых просили многие канадцы.

«Всем нам больно и грустно. Кому нет? Это трагедия для всего мира», — сказал глава национальной федерации коренного населения в Саскачеване, Боб Кемерон.

«Неужели папе так тяжело сказать: я приношу свои извинения за то, как моя организация относилась к коренному населению, к первым студентам в те дни, мы просим прощения, мы молимся», — добавил Кемерон.

Напомним, коренные жители и бывшие ученики школы в Камлупсе, Канада, призвали власти страны провести официальные расследование проверяя каждую школу-интернат после того, как остатки более 200 детей были найдены на территории бывшей школы-пансионата в городе Камлупсе.

Школа работала с 19 века до 1970-х годов и в ней содержались дети индейцы. Иногда дети пропадали и в таких случаях родителям говорили, что они просто убежали. Отметим, что все это происходило при том, что в школе был священник и монахини, так как школа находилась под руководством католический церкви.