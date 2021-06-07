Курск, , 19:37 — REGNUM В Курске к участию в развитии трамваев приглашают инвесторов. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Во время командировки в Петербург познакомился с очень крутым ГЧП-проектом — первым и пока единственным в России частным трамваем «Чижик». В Красногвардейском районе города инвестор реконструировал пути, построил современное депо, полностью обновил подвижной состав и создал автоматизированную систему управления транспортом. Когда я жил и учился в Санкт-Петербурге, то часто ездил в этом районе на трамвае: от Ириновского проспекта, где жила моя бабушка, до станции метро Ладожская. Дикую тряску и громкий лязг в старых вагонах отлично помню до сих пор:) «Чижик» — это совсем другой уровень: комфортный и тихий транспорт, доступная инфраструктура…

Взял опыт коллег на заметку. Рассматриваю развитие курского трамвая в том числе и с привлечением частной компании. Всех заинтересованных инвесторов приглашаю к обсуждению», — написал глава региона в своих соцсетях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, курские чиновники неоднократно высказывались за ликвидацию трамвайного сообщения, ссылаясь на убыточность этого вида городского транспорта. Куряне протестовали против такого развития событий, и точку в дискуссии поставил губернатор. В мае 2021 года Роман Старовойт заявил, что трамвайная сеть в Курске будет развиваться.

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