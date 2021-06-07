Киев, , 19:28 — REGNUM Реализация проекта «Северный поток — 2» должна быть остановлена Соединёнными Штатами, заявил 7 июня советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает «Укринформ».

Чиновник заявил, что наступил «решающий момент, который заключается в том, применит ли президент США Джо Байден имеющиеся у него инструменты для того, чтобы остановить реализацию строительства «Северного потока — 2».

Он добавил, что Украина из-за «СП-2» находится под угрозой, а Россия получает возможность «проявлять ещё больше агрессии против Украины и других стран восточной Европы».

Чиновник добавил, что вопрос остановки «СП-2» должен быть поднят на переговорах Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это важно сделать в преддверии встречи Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

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