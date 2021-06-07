7 июня 2021 | Время чтения 9 мин

ООН, ОБСЕ и другие международные организации не зря постоянно выражают «серьёзную озабоченность» ситуацией с правами человека в Белоруссии. Принудить официальный Минск к соблюдению элементарных приличий они не могут. Тем временем постсоветская квазимонархия всё глубже погружается в болото гуманитарной катастрофы.

Георгий Шкловский, , 20:15 — REGNUM Белорусская общественность шокирована попыткой покончить с жизнью в зале суда, которую предпринял 1 июня политзаключённый Степан Латыпов, предварительно заявив о пытках и издевательствах над ним в следственном изоляторе, а также предупредив отца и соседей о грозящей им опасности. В тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу и, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, выжил. Государственная пресса Белоруссии отреагировала на инцидент издевательскими комментариями, глумясь над жертвами репрессий.

Павел Филонов (1883-1941.) Пир королей. 1912

О незавершённой попытке суицида в суде Советского района города Минска сообщили десятки СМИ из Белоруссии, России и других стран. Буря негодования прокатилась по социальным сетям.

Белорусское министерство здравоохранения вечером 1 июня проинформировало о состоянии 41-летнего политзаключённого: «Он был госпитализирован в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Пациент поступил по экстренным показаниям в 15:30. При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, была произведена обработка раны. На данный момент состояние пациента стабильное, жизнеугрожающих ситуаций нет. Пациент пришел в себя после наркоза».

Степан Латыпов был задержан 15 сентября в Минске рядом со своим домом на так называемой «площади Перемен». Вместе с соседями он пытался охранять от уничтожения мурал с «диджеями Перемен», ставший символом протеста против режима Александра Лукашенко. Два диджея получили международную известность осенью 2020 года. Они были арестованы из-за того, что включили песню «Перемен!» Виктора Цоя на митинге «ябатек» (сторонников Лукашенко).

Под стражей Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По наущению спецслужб коммунальщики регулярно уничтожали мурал, но местные жители его реставрировали и стали охранять. Во время одной их таких вахт Латыпова задержали милиционеры. Жесткая реакция с применением насилия последовала после того, как оппозиционер попросил правоохранителей представиться — это они обязаны сделать по закону. Однако на практике сотрудники МВД руководствуются наставлением Лукашенко, который фактически разрешил им делать с оппозиционерами всё что угодно. Вдохновляя на репрессии, он публично заявлял, что «иногда не до законов, надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь».

Именно поэтому Степана Латыпова избили, квартиру подвергли обыску и сфабриковали уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам милиции) и ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере). В некотором смысле ему повезло, потому что его коллеге минчанину Роману Бондаренко при аналогичных обстоятельствах проломили череп и умирающим подбросили в отделение милиции, на следующий день он скончался. Среди подозреваемых в убийстве фигурирует пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт — жена председателя «Белтелерадиокомпании» Ивана Эйсмонта.

Степан Латыпов сообщил в суде об избиениях и пытках, однако безрезультатно. «Советский суд — самый справедливый суд в мире» попросту проигнорировал эти заявления. Так поступают и в других белорусских судах — это многолетняя, обычная практика, даже традиция «лукашенковского правосудия». Адвокаты пишут жалобы и получают от прокуроров стандартные отписки — «нарушений законодательства не выявлено».

Степан Латыпов перед задержанием Цитата из видео на YouTube

Латыпов заявил в клетке суда, что его принуждают к самооговору. Для этого его поместили в так называемую «пресс-хату» — камеру со специально подобранными операми людьми. Они вынуждают объект разработки написать «чистосердечное признание» («чистуху») и выполнять любые пожелания следователя. При этом практикуется не только психологический террор, но и банальные избиения. Через такие камеры прошли многие белорусские политзаключённые, в том числе «пророссийские публицисты"-«регнумовцы».

Отец подсудимого, также услышавший заявление об этом от сына в зале суда непосредственно перед актом суицида, сообщил прессе: Степана с 11 апреля содержали в специальном изоляторе с психическими нездоровыми арестантами. В зал суда 1 июня его доставили со следами побоев. Все могли отчётливо разглядеть синяк под правым глазом и перевязанное запястье — это может указывать на ранее предпринятую попытку суицида. Обычно арестанты прибегают к вскрытию вен как к крайней мере — только так они могут остановить издевательства над собой. Как правило, такие инциденты не фиксируются, и даже при заявлениях при обходе СИЗО дежурным прокурором старательно не замечаются.

Степан Латыпов — взрослый и вполне состоявшийся человек. У него был собственный небольшой бизнес, компания с 10-летней историей специализировалась на обрезке деревьев и обработке растительности химикатами. Именно найденные при обыске гербициды «правоохранители» из белорусского СК попытались представить как химическое оружие — якобы Латыпов планировал травить ими милиционеров.

Степан Латыпов — задержание Цитата из видео на YouTube

Многие обвинения «развалились» ещё на этапе предварительного расследования. На «сотрудничество со следствием» в выгодном СК ключе Латыпов не шёл, поэтому, вероятно, и понадобилась «пресс-хата» с её особыми методами обработки.

«Судебный процесс, который происходил в суде Советского района Минска, сегодня превратился в кровавый перформанс»,— сообщил по факту резонансного инцидента белорусский гостелеканал «ОНТ».

»Шоу с Латыповым в суде — жалкая попытка увести публику от основных новостей», — констатировала в публикации на своём официальном сайте «Белтелерадиокомпания».

В материале гостелеканала «Беларусь 1» (входит в пропагандистский холдинг) сообщалось: «Сегодня кое-кто опять пытался соорудить очередную сакральную жертву в прямом эфире. В центре внимания на этот раз оказался Степан Лаптыпов, суд над которым начался в Минске. Прямо на скамье подсудимых он решил изобразить попытку суицида. Ранее такие же попытки, напомним, предпринимали Павел Северинец и Игорь Лосик. Но всё обернулось дешевой постановкой на камеру». «Шоу в суде — жалкая попытка увести публику от основных новостей, — продолжили поропагандисты гостелеканала. — Наша экономика чувствует себя вполне нормально, а международное сотрудничество набирает обороты. Но напрашивается вопрос: кто надоумил обвиняемого и кто спровоцировал представление в суде? Кто созывал публику для шоу? А в том, что это представление, нет сомнений, ведь если человек решил покончить с собой, зрители ему не нужны. А тут Латыпов прекрасно понимал, что конвой рядом, и, если что, милиция поможет, а врачи окажут лучшую квалифицированную помощь. И как итог — покинуть этот мир не получилось. Зато яркие кадры и вой в оппопомойках — это да. Латыпова вынесли из здания суда. Судя по кадрам, он моргает — значит, в сознании. И крови, кстати, на нём не так много. К большому расстройству «змагаров», одет он в белую фуфайку под кожаной курткой, и все пятна отчетливо видны». Называющие себя «журналистами» члены пропагандистского органа обратили внимание «вот на что: все оппопомойки сегодня с утра активно бустили тему Латыпова, как будто другой повестки нет». При этом они отметили: «Что касается самого Степана Латыпова, 94 раза привлекался к административной ответственности плюс уголовная за мошенничество. Он же в августе 2020-го с помощью ядохимикатов планировал совершить теракт, был остановлен силовиками. И сегодня ему вменяют несколько статей УК: мошенничество, организация и подготовка беспорядков и сопротивление».

Степана Латыпова выносят из суда после попытки суицида Цитата из видео на YouTube

Лексика «главного телеканала страны» наглядно демонстрирует уровень заказчика такого информационного продукта. Ориентирован он на Александра Лукашенко и его окружение, представленное преимущественно колхозной и партийно-комсомольской элитой. Финансирование «Белтелерадиокомпания» (как и «ОНТ», и другие пропагандистские рупоры) получает из бюджета — то есть от всех налогоплательщиков, включая Степана Латыпова, его отца и соседей.

Заявление пропагандистов «Белтелерадиокомпании» о якобы спланированном Латыповым «теракте» — полностью лживое. От него отказались даже те, кто фабриковал уголовное дело. В подготовленном следователем окончательном обвинении для передачи в суд, которое прокурор привычно зачитал почти дословно (прокуратура не желает ссориться с СК), нет обвинения ни в терроризме, ни в подготовке к оному. Белорусские диссиденты считают, что с гораздо большими основаниями правомерно говорить о планировании террористической деятельности представителями «режима Лукашенко».

На совести пропагандистов такие неуместные и необоснованные утверждения, как «экономика чувствует себя вполне нормально, а международное сотрудничество набирает обороты». Однако что же, по их мнению, является попыткой «увести публику от основных новостей»? Что это за архиважные новости?

Гостелеканал «Беларусь 1» сообщал 1 июня о том, что: «Следователи назвали предположительную причину ЧП в Ратомке, где сегодня днем загорелась постройка центра олимпийской подготовки конного спорта… В День защиты детей состоялась премьера мультфильма «Звезды седьмого неба»… Безопасность и экономика как рецепт выживаемости Союзного государства в эпоху новой «ледяной войны»… Отдельные ресурсы Байнета продолжают открыто призывать IT-сектор к релокации сотрудников за пределы Беларуси… Сегодня стартовал еще один важный форум «Белагро-2021»… Вот еще одна меркантильная особа из сборища невероятных… Что же касается Протасевича, который также был задержан в Минске, то, по мнению экспертов, это не жертва, а террорист, и должен ответить по закону… Не до жиру, быть бы живу нашим северным соседям… В США фиксируют стремительный рост продаж огнестрельного оружия — только за неделю продается более миллиона единиц… Юные художники — учащиеся гимназии-колледжа имени Ахремчика — к завершению учебного года приурочили выставку в безопасной галерее!.. В Доме футбола прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка Беларуси…». И так далее — про то, как осужденные в Индии отказываются от условно-досрочного освобождения, как Новая Зеландия подверглась наводнениям, как белорусские волейболисты сыграли с португальскими тоже волейболистами…

Полиция Цитата из мф Незнайка на Луне. Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич 1997. Россия

Действительно, что на этом фоне поступок политзаключённого Латыпова? УДО для индусов и природный катаклизм на другом краю планеты, в конце концов, возгорание в конюшне под Минском — вот это «основные новости» по логике товарищей семейства Эйсмонтов и подобных им. А попытка суицида в минском суде в рамках этой же парадигмы и ценностного императива — вполне тривиальное явление, примерно как наступление сумерек.

Стоит ли удивляться, что граждане восстали против такого режима — с таким «тэлебачаннем», с такими прокурорами, с такими следователями, милиционерами и прочими «правоохранителями», с таким президентом и прочими чиновниками. Граждане, не желающие быть лукашенковским «народцем» из «ябатек», нарисовали граффити в своём дворе и так выражали свою гражданскую позицию, свой протест. Их в государственных СМИ, без всяких приговоров судов — даже «советских минских», называют «террористами», «экстремистами», «преступниками», а также «мерзавцами», «насекомыми» и так далее.

Гражданин Степан Латыпов на личном примере наглядно продемонстрировал, чего на самом деле стоят утверждения белорусских чиновников и лжежурналистов о «правовом государстве» с «тысячелетней историей белорусской государственности» и «народным суверенитетом», международные обязательства официального Минска, его законы и конституционные нормы. В частности, статья первая, в которой Белоруссия представлена как «демократическое социальное правовое государство», и вторая статья, в которой сказано: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства».

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