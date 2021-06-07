Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Примерно половина войска США уже покинули Афганистан, сообщил во время брифинга 7 июнягенерал Кеннет Маккензи, командующий Центральным командованием ВС США.

Уточняется, что темпы вывода войск «комфортны» для солдат и что «все проходит гладко».

Ранее стало известно, что США и их союзники по НАТО намерены покинуть Афганистан к середине июля, более чем за месяц до дедлайна 11 сентября, поставленного главой Белого дома Джо Байденом.

Однако из-за спешки в Пентагоне до сих пор не определились с тем, как будут противодействовать терроризму после того, как американские военные покинут регион.

ИА REGNUMнапоминает, многие союзники США по НАТО с тревогой отнеслись к решению президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана. Союзники столкнулись с рядом серьезных вопросов, например, с тем, что станет с основной задачей сил НАТО в Афганистане, состоящей в обучении, консультировании и оказании помощи местным силам безопасности в крайне нестабильной и хрупкой стране.