Ижевск, , 19:17 — REGNUM Социальные учреждения с круглосуточным режимом пребывания граждан 8 июня текущего года возвращаются к режиму работы, который действовал до пандемии коронавируса. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности глава республики Александр Бречалов.

Глава региона отметил, что соцучреждения больше года существовали в условиях ограничительного режима.

«Особенно это коснулось работников социальных учреждений круглосуточного пребывания, которые могли дежурить неделями», — добавил Бречалов.

Решение о возвращении штатного режима принято совместно с минздравом республики и региональным управлением Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 7 июня в республике выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 40 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 441 случая. Всего в республике выздоровели с начала пандемии 31 267 человек. 454 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2720 человек.