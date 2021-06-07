Киев, , 19:21 — REGNUM Верховная рада Украины не будет оттягивать голосование за законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах, заявил 7 июня вице-спикер Рады, один из лидеров «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

Заявление Стефанчука цитирует пресс-служба Рады.

Вице-спикер подчеркнул важность того, чтобы предложенный механизм санкций против олигархов изменил реалии украинской политики.

«Если законопроект одобрят, он начнет работать через полгода после того, как вступит в силу и будет действовать в течение 10 лет», — проинформировал он.

Вместе с тем, конкретная дата голосования в настоящий момент неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский допустил, что закон об олигархах будет вынесен на всенародный референдум, если по каким-либо причинам его не удастся утвердить в парламенте.