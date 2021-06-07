Стокгольм, , 19:24 — REGNUM Уровень преступности среди несовершеннолетних в Швеции за последние 20 лет сократился вдвое. К такому выводу пришли исследователи из Университета Мальмё, о чем сегодня, 7 июня, сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Одна из причин такого резкого снижения заключается в том, что все больше молодых людей остаются дома по вечерам.

«Произошли изменения в повседневных привычках молодежи. По вечерам они реже бывают вне дома, меньше пьют алкоголь. Они проводят меньше времени в опасной среде», — заявил в эфире радиостанции профессор кафедры криминологии Университета Мальмё Роберт Свенссон.

Исследование основано на данных анкетных опросов 50 тысяч девятиклассников с 1999 по 2017 год.