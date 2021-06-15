Москва, 15 июня, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Василий Федорович Михальков (1919−1962) 22 июня встретил на советско-румынской границе. Он служил в звании младшего сержанта командиром отделения 5-й пограничной заставы 25-го погранотряда Молдавского погранокруга.

Василий Федорович Михальков

Удары противника начались в 4:15 утра. Всего за первый день войны пограничники отразили свыше 10 атак. Вскоре группа бойцов во главе с Михальковым оказалась в окружении. Через 11 дней боев Василию Федоровичу с красноармейцами удалось выйти к своим.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года младший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 519).

В 1942 году защищал Кавказ. В 1944 году Михальков окончил Алма-Атинскую военную школу НКВД и вновь оказался на фронте.

В конце войны был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени за то, что в марте 1945 года перестроил службу заграждения тыла армии и приостановил неорганизованный отход подразделений 3-й болгарской пехотной дивизии, задержав и отправив на передовую 2800 военнослужащих, а также арестовав 32 дезертира и 1 немецкого разведчика.

После Победы продолжил службу в погранвойсках. Вышел в запас в звании капитана в 1947 году. Жил и работал в родном селе Лучеса (Смоленская область).