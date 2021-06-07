Стокгольм, , 19:18 — REGNUM За последнюю неделю уровень распространения коронавирусной инфекции среди школьников в Вермланде, расположенном в центральной части Швеции, значительно вырос, в связи с чем региональные власти приняли решение вновь перевести учащихся школ на дистанционное обучение. Об этом сообщила новостная служба SVT.

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7 июня комитет по делам детей и образования Вермланда решил ввести в регионе дистанционное обучение в нескольких муниципальных школах. Некоторые частные школы также решили последовать примеру общеобразовательных учреждений.

Отмечается, что последние дни обучения в ходе весеннего семестра в этом году пройдут удаленно.

Самая крупная вспышка произошла в Engelska Skolan, расположенной в Карлстаде. На прошлой неделе там коронавирусом заразились 84 ученика и 13 учителей.