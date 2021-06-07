Бишкек, , 19:10 — REGNUM Основным поставщиком горюче-смазочных материалов в Киргизию по-прежнему остается Россия. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров республики.

Благодаря тому, что киргизские и российские власти договорились о поставках в Киргизию нефтепродуктов без уплаты экспортных пошлин, киргизская сторона уже сэкономила $7,4 млн (542 млн рублей) с начала 2021 года.

В ассоциации подчеркивают, что другие страны-экспортеры нефтепродуктов льготные услуги Киргизии не предоставляют.

Так, Казахстан при продаже ГСМ учитывает таможенную пошлину, а у Азербайджана, Туркмении или Ирана покупать нефтепродукты невыгодно, поскольку эти страны продают его по мировым ценам.

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