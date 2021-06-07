Стокгольм, , 19:15 — REGNUM В Полиции Швеции предупреждают, что в настоящее время в стране наблюдается увеличение времени ожидания при получении или продлении паспорта. В больших городах, чтобы получить новый паспорт граждан необходимо ждать семь недель. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Отмечается, что ежегодно Полиция Швеции выдает до 1,5 миллиона новых паспортов. Во время пандемии коронавируса число заявок резко упало. В течение первых трех месяцев 2021 года количество заявок сократилось на 40%. Однако число заявлений начинает расти.

Как заявил командующий силами Полиции Швеции Пер Энгстрём в интервью DN, в Гётеборге, Стокгольме и Мальмё время ожидания для посещения паспортного стола составляет от пяти до семи недель. После заполнения заявления о замене паспорта гражданин сможет получить новый документ в течение трех-пяти рабочих дней, поэтому срок ожидания может достигать два месяца.