Бишкек, , 19:08 — REGNUM Общая задолженность энергетических компаний Киргизии по ранее полученным кредитам достигла 129,1 млрд сомов (111,7 млрд рублей). Об этом заявил замминистра энергетики и промышленности Нурдин Кожогулов сегодня, 7 июня, на заседании тематического круглого стола.

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Высокопоставленный чиновник сообщил, что пик выплат по кредитам киргизских энергокомпаний наступит уже через четыре года.

По его словам, в 2025 году на эти цели придется направить не менее 14,3 млрд сомов (около 12,4 млрд рублей).

Также заместитель министра отметил, что сейчас изношенность энергетического сектора Киргизии составляет порядка 70%, что является критичным показателем.

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