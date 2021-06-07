Стокгольм, , 19:25 — REGNUM С началом наступления в Швеции осеннего семестра только два из 17 университетов страны вернутся к полноценному очному обучению. Как сообщила сегодня, 7 июня, новостная служба Sveriges Radio, в подавляющем большинстве университетов страны занятия будут проводиться дистанционно.

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Как сообщают журналисты, администрация Шведского университета сельскохозяйственных наук не смогла ответить на вопрос, как и где будет проходить процесс обучение осенью. В Университете Линнея и Королевском технологическом институте обучение будет проходить исключительно в очном формате.

В 14 из 17 университетах журналистам заявили, что администрации приняли решение переходить в очный формат постепенно. Например, потоковые лекции, которые посещают десятки студентов, будут проходить по интернету.

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