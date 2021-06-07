Махачкала, , 19:05 — REGNUM В Дагестане подал прошение об отставке председатель Народного собрания республики Хизри Шихсаидов. Он решил пойти на пенсию, о чем сам сообщил СМИ.

По словам спикера, который возглавлял парламент в течение восьми лет, он обратился к депутатам Народного собрания с просьбой отпустить его на заслуженный отдых. Голосование за отставку должно состояться на сессии законодательного органа 9 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хизри Шихсаидов покинул пост секретаря республиканского отделения партии «Единая Россия». Он принял это решение после праймериз, результаты которых были весьма неожиданными. Кроме того, на самом предварительном голосовании в ряде районов отмечались нарушения, пишет «Черновик.

После подведения итогов праймериз, 2 июня, Хизри Шихсаидов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию — сначала с поста секретаря партии «ЕР», потом с должности спикера парламента.

Кроме того, местные СМИ связали отставку Шихсаидова со скандалом, участником которого стал его сын Даниял Шихсаидов. Он оказался вовлеченным в драку с депутатом Народного собрания Айнутдином Зиявутдиновым. Того избили несколько человек днем 1 июня, прямо напротив здания парламента, когда депутат пришел с претензиями на результаты предварительного голосования. Сообщалось, что Зиявутдинов попал в больницу с телесными повреждениями, однако на сайтах правоохранительных органов информации об этом инциденте не было.

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