Москва, , 19:03 — REGNUM Морские и воздушные силы Северного флота задействованы в военных учениях, начавшихся в Баренцевом море, сообщает 7 июня пресс-служба флота.

Руководит манёврами заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Учения направлены на отработку действий по защите арктических рубежей России. Манёвры проводятся с участием более 20 кораблей и подводных лодок.

«В различных этапах учения, которое будет проходить несколько дней под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, будут задействованы военнослужащие береговых соединений, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около 10 самолетов и вертолетов», — указано в сообщении пресс-службы.

Тактические группы будут отрабатывать совместные действия, взаимодействие с авиацией, охрану и оборону отряда боевых кораблей, противодействие подводным лодкам условного противника и отражение воздушных нападений различного характера.

«Основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил», — отмечает пресс-служба Северного флота.

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