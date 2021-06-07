Стокгольм, , 19:29 — REGNUM 7 июня Апелляционный суд Норвегии пришел к заключению, что правительство Норвегии имело право закрыть границу с соседней Швецией в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила сегодня, 7 июня, шведская газета Dagens Nyheter.

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Когда Норвегия закрыла границу с соседней Швеции в связи с пандемией коронавируса, многие коттеджи и летние домики, расположенные в Швеции, остались брошенными, поскольку хозяева-норвежцы не могли в них попасть. Владельцы недвижимости решили подать в суд на Норвегии.

По мнению истцов, правительство Норвегии не имело права препятствовать им посещать свои домовладения. Однако после того, как районный суд первоначально встал на их сторону, дело они проиграли в Апелляционном суде.

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