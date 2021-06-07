Рыбинск, Ярославская область, , 18:57 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области на маршруты городского общественного транспорта вышли автобусы, переданные городу из автопарка Москвы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Рыбинска.

«Московский» автобус в Рыбинске Администрация Рыбинска

Как ранее сообщало ИА REGNUM в рамках соглашения с правительством Москвы Ярославская область получила 30 автобусов. 25 машин поступили в «ПАТП-1» города Ярославля, еще 5 машин переданы «ПАТП-1» города Рыбинска. С 5 июня «Лиазы» вышли на самые загруженные маршруты Рыбинска.

«Всё это время транспорт находился у нас на ответственном хранении. Сегодня три из пяти автобусов выехали на линию, они обслуживают маршруты № 1 и № 12, планируем также пускать машины по маршрутам № 3 и № 10», — рассказал заместитель директора «ПАТП-1» Рыбинска Николай Смекалов.

«Московские» автобусы, которые теперь работают в Рыбинске, низкопольные, 2012 года выпуска. Каждый «Лиаз» может вместить до 100 пассажиров. Автобусы перегоняли из Москвы в ярославскую область еще в декабре 2020-го — январе 2021 года, но на линию транспорт смог выйти только после процедуры согласования документов. Сколько «московских» автобусов сейчас работает на маршрутах в Ярославле, неизвестно. В пресс-службе мэрии областного центра на запрос ИА REGNUM пока не ответили.

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