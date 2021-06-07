В Рыбинске на маршруты вышли «московские» автобусы
Рыбинск, Ярославская область, 7 июня, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области на маршруты городского общественного транспорта вышли автобусы, переданные городу из автопарка Москвы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Рыбинска.
Как ранее сообщало ИА REGNUM в рамках соглашения с правительством Москвы Ярославская область получила 30 автобусов. 25 машин поступили в «ПАТП-1» города Ярославля, еще 5 машин переданы «ПАТП-1» города Рыбинска. С 5 июня «Лиазы» вышли на самые загруженные маршруты Рыбинска.
«Всё это время транспорт находился у нас на ответственном хранении. Сегодня три из пяти автобусов выехали на линию, они обслуживают маршруты № 1 и № 12, планируем также пускать машины по маршрутам № 3 и № 10», — рассказал заместитель директора «ПАТП-1» Рыбинска Николай Смекалов.
«Московские» автобусы, которые теперь работают в Рыбинске, низкопольные, 2012 года выпуска. Каждый «Лиаз» может вместить до 100 пассажиров. Автобусы перегоняли из Москвы в ярославскую область еще в декабре 2020-го — январе 2021 года, но на линию транспорт смог выйти только после процедуры согласования документов. Сколько «московских» автобусов сейчас работает на маршрутах в Ярославле, неизвестно. В пресс-службе мэрии областного центра на запрос ИА REGNUM пока не ответили.