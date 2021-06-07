Москва, , 18:56 — REGNUM Соблюдение Минских соглашений — это единственный путь к миру в Донбассе. Об этом было заявлено Москвой и Брюсселем 7 июня в ходе телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, сообщили в пресс-службе Кремля.

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остаётся безальтернативной основой урегулирования», — говорится в сообщении.

Путин в ходе переговоров с Мишелем заявил, что Киев должен неукоснительно соблюдать все договорённости, которые были ранее достигнуты на международном уровне по Украине и Донбассу. Самое главное — нужно наладить прямой диалог с ДНР и ЛНР и предоставить этим республикам особый статус.

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