Стокгольм, , 19:30 — REGNUM Эпидемия коронавируса в Дании находится под контролем, поэтому властям страны стоит рассмотреть возможность прекратить в стране тестирование SARS-CoV-2, выдачу паспортов вакцинации и ношение масок. Об этом телеканалу TV2 сообщил сегодня, 7 июня, директор Департамента здравоохранения Глава датского управления здравоохранения Сорен Брострем.

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«У нас большой охват вакцинацией, низкий уровень инфицирования и низкий уровень госпитализаций. Это делает актуальным обсуждение того, можно ли немного ослабить ограничения, использование масок и паспортов вакцинации в различных обстоятельствах», —заявил Брострен.

В то же время Брострем предупредил, что эпидемия коронавируса в стране еще не закончена и что новые вспышки заражения могут вспыхнуть снова.

В сейчас 40,4% населения Дании получили одну дозу вакцины от COVID-19, 23% считаются полностью привитыми.