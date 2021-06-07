Нью-Дели, , 18:52 — REGNUM Не менее 14 человек погибли в ходе пожара, произошедшего на химическом предприятии возле индийского города Пуна, сообщает 7 июня телеканал NDTV.

На данный момент известно об обнаружении 14 тел погибших людей, еще трое считаются пропавшими без вести.

На момент возгорания на предприятии по производству дезинфицирующих средств находилось 37 человек. Из них 20 спасены.

По предварительным данным, причиной пожара могло быть короткое замыкание в электросетях.

Борьба с огнем на территории химзавода продолжается.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования семьям погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сербии опровергли сообщения о взрыве на военном складе