Москва, , 18:47 — REGNUM Поддержку работе России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ (по Нагорному Карабаху) выразил 7 июня глава Европейского совета ИА REGNUM в ходе телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Мишель в ходе беседы затронули среди прочих тем урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, отметив важность разблокировки экономических и транспортных связей в регионе и указав на необходимость решения гуманитарных проблем жителей этой территории.

«Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

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