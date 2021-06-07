Киев, , 18:49 — REGNUM Две трети территории Украины фактически расположены в зоне рискованного земледелия, причем ситуация с каждым годом ухудшается.

Об этом на конференции в Киеве 7 июня заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

По словам чиновника, весь юг Украины с каждым годом становится всё более рискованной зоной земледелия.

«В прошлом году в некоторых областях в течение четырех календарных месяцев вообще не было осадков», — отметил министр.

Кроме того, Лещенко заявил, что более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения на Украине требуют консервации. В первую очередь, подчеркнул чиновник, речь идёт о водной эрозии. По его словам, если власти не отработают механизм реакции, то страна потеряет большое количество плодородных земель.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Лещенко заявил, что рынок земли на Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года без каких-либо «инсинуаций». Вместе с тем, власти Украины не ждут ажиотажа на рынке земли после старта его работы, но рассчитывают, что в течение ближайших 5−10 лет стоимость сельхозземли в стране может возрасти от 2 до 5 раз.