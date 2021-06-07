Киев, , 18:45 — REGNUM 7 июня в Харькове на стадионе «Металлист» в рамках товарищеской встречи сыграют национальные сборные Украины и Кипра по футболу. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. За час до матч команды назвали стартовые составы.

Украина: Андрей Пятов, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Роман Яремчук, Александр Зинченко, Александр Зубков, Андрей Ярмоленко.

Кипр: Константинос Панаи, Андреас Каро, Николас Иоанну, Константинос Сотериу, Харис Кириаку, Андреас Авраам, Костакис Артиматас, Андреас Панаиоту, Мариос Элиа, Фотис Популис, Иоаннис Питтас.

В последний раз сборная Украины играла со сборной Кипра 24 марта 2016 года также в рамках товарищеской встречи. Тот матч завершился победой сборной Украины со счетом 1:0. Единственный мяч на 40-й минуте встречи забил Тарас Степаненко.