Вашингтон, , 00:00 — REGNUM В США впервые за 20 лет одобрили новый препарат для лечения болезни Альцгеймера, сообщает 7 июня BBC.

Препарат Aducanumab направлен на то, чтобы устранить причину болезни, а не только ее симптомы.

Напомним, в марте 2019 года клинические испытания Aducanumab, проводившиеся с участием около 3 тыс. пациентов, были остановлены из-за того, не лекарство не доказало, что замедляет ухудшение памяти лучше, чем уже одобренный препарат. Однако позднее американская компания-производитель Biogen пришла к выводу, что более высокие дозы Aducanumab все-таки способны значительно бороться с когнитивными нарушениями.

Напомним, у людей с Альцгеймером повреждаются клетки мозга, что вызывает деменцию: проблемы с памятью, мышлением и общением.