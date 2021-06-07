Москва, , 18:39 — REGNUM МВД России утвердило правила и порядок отправки граждан в медвытрезвители. Приказ опубликован 7 июня на официальном сайте правовой информации.

«Утвердить согласованный с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции», — указано в тексте документа.

В частности, сотрудники полиции имеют право доставить нетрезвого человека в медицинские вытрезвители по письменному заявлению лиц, проживающих вместе с ним, тогда как ранее доставке в вытрезвитель подлежали граждане, пребывающие из-за алкогольного опьянения в беспомощном состоянии и жизни которых угрожала опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, вытрезвители в России были упразднены в 2011 году в ходе реформирования МВД. На данный момент они функционируют при медицинских и социальных госучреждениях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге предварительно одобрили возможность создания вытрезвителей