Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM 25-летний российский вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом 7 июня сообщило издание «Чемпионат». Ранее сообщалось, что футболистом интересовался московский ЦСКА.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Илья Лантратов принял участие в 30-ти матчах во всех турнирах, в которых пропустил 39 мячей и выдал одиннадцать игр на ноль.

Илья Лантратов перешел в «Химки» 1 июля 2019 года из воронежского «Факела» на правах свободного агента. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев включил Лантратова в собственный топ-3 лучших игроков прошедшего сезона.