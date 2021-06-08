8 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Ярослав Чингаев, , 07:12 — REGNUM Усадьба Быково расположена в селе Быково Московской области. Это памятник русской архитектуры и садово-паркового искусства эпохи Николая I, входящий в число объектов культурного наследия.

Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Земли села Быково были пожалованы Екатериной II Михаилу Михайловичу Измайлову — московскому главнокомандующему. Главное здание усадьбы построено в XVIII веке по проектам архитекторов Василия Баженова, Матвея Казакова и Бернара Симона. В XVIII—XIX вв. Быково принадлежало знатным дворянским семьям Воронцовых, Измайловых и Ильиных.

Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

До наших дней дворец Быково не сохранился в первоначальном виде. Здание не раз подвергалось изменениям и перестраивалось при новых владельцах. Дворец сейчас заброшен и требует реставрации.

Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В окрестностях усадьбы можно погулять по парку с аллеями и прудами. На одном из прудов виден остров с беседкой — ротондой Баженова. Рядом с парком находится церковь Владимирской иконы Божьей Матери. Этот храм является памятником русского классицизма и имеет форму неоготического стиля. Вероятно, проект церкви был разработан Баженовым, но построена церковь Матвеем Казаковым.

Церковь Владимирской иконы Божией Матери (Рождества Христова) в усадьбе Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь Владимирской иконы Божией Матери (Рождества Христова) в усадьбе Быково. Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь Владимирской иконы Божией Матери (Рождества Христова) в усадьбе Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В XX в. на территории усадьбы были детская колония, школа подрывников и туберкулезный санаторий. За это время были разворованы многочисленные ценности дома, разрушен дворец Эрмитаж, а парк пришел в запустение.

Беседка на острове пруда. Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пруд в парке усадьбы Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Пруд в парке усадьбы Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Беседка на острове пруда. Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сегодня восстановлением и поддержанием усадьбы занимается движение волонтёров под названием «Усадьба Быково — Проект возрождения». Волонтёры часто устраивают субботники и приглашают желающих оказать содействие в облагораживании территории усадьбы.

Беседка на острове пруда. Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пруд в парке усадьбы Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На территорию усадьбы Быково вход бесплатный, также можно свободно посетить церковь. Время посещения — круглосуточно.

Добраться до усадьбы можно на общественном транспорте: от ст. метро «Котельники» на маршрутке № 525к или на автобусах № 424, 41, 478 до ост. «Керосиновая лавка» или ост. «Храм». Оттуда до усадьбы нужно пройти пешком около 1 км. Также можно добраться на электричке с Казанского вокзала до платформы «Удельная», а затем на маршрутке 23 или 39 до остановки «Храм» или от ст. метро «Выхино» автобусом № 424.

В парке и усадьбе нет ни кафе, ни магазинов. Поэтому, если вы планируете перекусить, берите всё с собой.

Беседка на острове пруда. Усадьба Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пруд в парке усадьбы Быково. Подмосковье Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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