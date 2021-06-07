Москва, , 18:34 — REGNUM Вопрос сертификации в Европейском союзе российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» обсудил 7 июня с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата «Спутник V» и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европейское агентство лекарственных средств не формулировало критических замечаний в рамках регистрации «Спутника V».

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