Москва, , 18:25 — REGNUM Вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем обстоятельно рассмотрены президентом России Владимиром Путиным с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом 7 июня проинформировала пресс-служба президента РФ.

Владимир Путин обратил внимание Мишеля: «хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнёрами в сфере торговли и инвестиций, однако «нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным» и «возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам», сказано в официальном сообщении. Они также обсудили проблемы распространением коронавируса — в том числе перспективы сертификации в ЕС российского препарата «Спутник V» и обеспечение условий для взаимных поездок граждан в условиях противоэпидемических ограничений.

Путин и Мишель отметили важность активизации взаимодействия в сферах здравоохранения, климата и разрешения региональных конфликтов. В частности, обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учётом важности дальнейшей последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. В числе приоритетов обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения.

«В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства, — сообщила президентская пресс-служба. — При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остаётся безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса».

Путин и Мишель «высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса и поддержку сформированным органам власти на переходный период».

Евросовет в свою очередь проинформировал, что в ходе телефонного разговора Мишель сообщил президенту России, что лидеры ЕС ранее, «в мае осудили незаконные, провокационные и подрывные действия России в отношении ЕС, членов ЕС и других». Он также сообщил Путину, что «отношения между сторонами находятся в плохом состоянии».

Мишель отметил, что ЕС поддерживает территориальную целостность Украины. Он также обсудил с Путиным произошедший 23 мая инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, пандемию и другие вопросы.