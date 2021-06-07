Москва, , 18:20 — REGNUM Сотрудничество на основе уважения интересует Россию в отношениях с Европейским союзом, заявил 7 июня российский президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам», — говорится в сообщении.

Путин и Мишель заявили, что в сферах здравоохранения, вопросов изменения климата и разрешения региональных конфликтов Москве и Брюсселю следует активизировать взаимодействие.

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