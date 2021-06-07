Владимир, , 18:17 — REGNUM Во Владимирской области двум гражданам Армении вынесен приговор по делу о незаконном хранении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В декабре 2020 года 24-летний и 29-летний мужчины купили через интернет 19 поддельных купюр номиналом в пять тысяч рублей. Они решили сбыть их, покупая мобильные телефоны. Один из них искал в интернете объявления о продаже смартфонов и договаривался о встречах, второй — вёл переговоры и расплачивался. Для осуществления преступной схемы они приехали Владимирскую область.

22 декабря 2020 года они купили у местных жителей три смартфона, расплатившись поддельными купюрами, а позже совершили аналогичные покупки в других регионах.

Суд признал мужчин виновными по статье «Незаконное хранение в целях сбыта, сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ» и приговорил их к двум годами и пяти месяцам и двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.