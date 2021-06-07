Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Следователи пришли с обысками в сервисный центр одной из кикшеринговых компаний Санкт-Петербурга в рамках возбужденного уголовного дела на неустановленные лица из числа руководства организации. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июня сообщили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, после череды наездов на пешеходов, в том числе детей электросамокатами, в Петербурге были возбуждены уголовные дела, в том числе и по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства одной из компаний кикшеринга, зная, что в настоящий момент правила управления электросамокатами не урегулированы на законодательном уровне, предоставили двухколесное средство передвижения двум молодым людям.

Как уже сообщалось, один из них 14 мая 2021 года у дома по Невскому проспекту, двигаясь на значительной скорости, наехал на 40-летнего горожанина. После чего оба молодых человека избили потерпевшего и скрылись, а пострадавшего петербуржца госпитализировали медики скорой помощи. Оба злоумышленника найдены и помещены под стражу на время следствия.

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«В настоящее время в сервисном центре коммерческой структуры проводится обыск, в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.

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