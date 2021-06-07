7 июня 2021 | Время чтения 10 мин

В подобных прожектах продвигается вопрос о том, чтобы освободить от людей как можно больше земли. И согнать их в агломерации, «пункты временного размещения», реновационные «человейники» и т.д. Для либералов в элите страна представляет ценность не цивилизационным развитием — народом, историей, культурой, а сугубо материальной стоимостью «активов», которую можно «оптимизировать» и продать «эффективным инвесторам». А «население», которое «новая нефть», им мешается под ногами.

Владимир Павленко, , 20:03 — REGNUM Вот уже почти месяц в СМИ обсуждается принятие в первом чтении Государственной думой законопроекта с длинным названием «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ — правительственный; внесен в нижнюю палату 1 марта 2021 года, а уже 12 мая того же нынешнего года принят в первом чтении. Причем с крайне ограниченными сроками подготовки поправок — к 16 июня 2021 года. И поневоле напрашиваются параллели с предстоящей в этот день встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Генеральный план «Ост» — план правительства Третьего рейха по управлению территориями после победы над СССР

Самое главное в законопроекте — обязанность граждан по весьма расплывчато сформулированным основаниям (то есть, по сути, вообще без таковых) покинуть места жительства и отправиться в неизвестность — в некие «временные пункты размещения», где они будут содержаться, опять-таки в неизвестности, по тюремным стандартам — 2 кв. м на человека. Каким порядком отправиться — тоже отдельная «песня», из которой слова не выкинешь.

Подробности «матчасти» законопроекта очень хорошо и подробно прописаны здесь: zen.yandex.ru. Поскольку законопроект привязан к вводимым сейчас сплошным потоком новым ГОСТам, очень важны и эти подробности. С ними можно ознакомиться здесь: zen.yandex.ru. И по этому адресу настоятельно необходимо не только прочитать текст, но и посмотреть в нём ролик с комментариями юриста, обратив особое внимание на то, что правом принуждения к эвакуации, то есть правом на насилие над гражданами, наделены не только государственные органы, но и некие «организации». Нигде не написано, что не частные. Как в таких случаях они действуют, хорошо известно на примере коллекторских агентств, нередко осуществлявших в недалеком прошлом (а где-то и сейчас) организованный, узаконенный бандитизм.

Обращают внимание еще три вещи. Во-первых, скорость проведения законопроекта, чтобы внедрить его в жизнь с помощью уходящей Думы, к которой после сентября — какие вопросы? Спросить не с кого — взятки гладки, и дело «в шляпе». Во-вторых, тишина, с которой проделывается это законодательное безумие. Точнее, преступление. Никаких тебе общественных слушаний, никакого хайпа в СМИ. Действуют как мошенники, под прикрытием тотального умолчания, никак не отвечая и, видимо, не собираясь этого делать, на море критических публикаций в СМИ. Прут буром! В-третьих, как уже отмечалось, та самая встреча с Байденом, в преддверие которой американский визави нашего президента умиротворяет российскую сторону как может. Сто лет так себя Штаты не вели по отношению к России: и хакеры атакуют «не российские», и Зеленский — типа «пошел вон!», и «Северному потоку — 2» — «зеленый свет». И многое другое. Нам ли, уже имеющим опыт Рейкьявика и Мальты, перед которыми противоположной стороной тоже демонстрировалась «добрая воля», не усматривать в этом серьезных подозрительных моментов?

Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина Дарья Драй © ИА REGNUM

Есть и четвертый аргумент: продолжающиеся расходиться «ножницы» между внутренней и внешней политикой, что ярко зафиксировал прошедший Петербургский экономический форум. На одной чашке весов — серьезное выступление президента, на другой — шабаш либеральных бесов на эпической Лысой горе почти всё остальное время напролет. Одно выступление министра Силуанова чего стоит! Поскольку предельно расходиться эти «ножницы» не могут без угрозы разрыва, то одно из двух. Или такой разрыв кем-то запланирован, в том числе и с отправной точкой в Женеве. Или, если без разрыва, то будет восстановлено соответствие. Либо внешнюю политику приведут в соответствие с внутренней вакханалией, либо наоборот: либеральным бесам придется сгинуть.

И поскольку, повторимся, критических материалов в СМИ множество, хотя в основном их авторами являются блогеры, а «настоящие» СМИ, как печатные, так и электронные, как воды в рот набрали (или им сказали это сделать), бросается в глаза дефицит и неубедительность аналитики. Факты называются верно, но выводы из них критиками делаются несколько поверхностные. Максимум, привязывают всё к нынешней эпидемии и обещаниям новых, более опасных инфекций. И никак не звучит главный вопрос: ну, хорошо, эвакуировали. Вывезли в эти «временные пункты», более похожие, судя по ГОСТам, на резервации или концлагеря. Что дальше? Как будет организована охрана от тех же мародеров, наконец, из-за угрозы которых, собственно, люди очень часто не хотят покидать свои дома и остаются в зонах ЧС?

И всё больше подозрений, что эти вопросы никого особо не волнуют потому, что — выскажем версию, имеем гражданское право — обратного маршрута может и не оказаться. Замените слово «эвакуация» словом «депортация» — и всё встанет на свои места. В выдержках из трудов по социальной психологии иногда проскальзывают сведения о такой технологии, которая, забегая вперед, на Западе хорошо известна, а у нас является «тайной за семью печатями», по крайней мере для основной массы сограждан. Это когда обещания «хорошего» будущего сопровождаются дурной и постоянно ухудшающейся действительностью, побуждая «потерпеть, а дальше всё будет хорошо». Чему предназначена эта технология? Формированию между обещаниями и реальностью конгнитивного диссонанса, который тормозит намерение протестовать против творящихся безобразий в ожидании, что «всё образуется». Ничего не образуется! Если бы это планировалось, по крайней мере не было бы разговора о неких «организациях», неоколлекторских структурах, которые — напрягите, читатель, воображение и представьте — какими оккупантскими методами будут осуществлять эту депортацию. Как и многого другого, включая эти ГОСТы.

Генеральный план «Ост» — план правительства Третьего рейха по управлению территориями после победы над СССР

Поэтому, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельную наивность и веру в «доброго дядю», следует сказать прямо. Под видом эвакуации/депортации в концептуальных штабах готовится новый Генеральный план Ost? Вот как описывает старый такой план в своих работах специалист по истории и политике НАТО и в целом западной экспансии Владимир Штоль. И обратите, читатель, внимание на последний абзац.

Генеральный план Ost целенаправленно разрабатывался для реализации именно оккупационной политики, и именно на Востоке, то есть изначально направлялся против СССР, который в общем списке экспансионистских планов Третьего рейха безусловно выделялся, составляя главное звено. К важнейшим интересам нацистского режима, которые нашли отражение в плане Ost, в первую очередь относится достижение насильственной ассимиляции остатков населения РСФСР и других союзных республик, которые уцелеют после его массового «выселения» и уничтожения. Звучало это как «политическое и военное «обеспечение» захваченной территории за счет осуществляемой оккупационным режимом «германизации почвы».

За этим шли социал-империалистские планы создания и закрепления социальной базы нацистского оккупационного режима с помощью организации «поселений». То есть этнических зачисток коренного населения и расселения вместо него колонизаторов-немцев. Но не любых, а только экономически сильных слоев, причем тех, кто сохранил бы зависимость от властей рейха — крестьян, среднего городского населения и крупных землевладельцев, а также городских средних слоев.

Без этого, по мнению разработчиков плана, оказалась бы невозможной главная задача, связанная с экономической экспансией, освоением и эксплуатацией в интересах германской метрополии природных и сельскохозяйственных ресурсов. Крупной частью этого направления считалось расширение рынков сбыта товаров массового потребления и связанное с этим повышение инвестиционных возможностей переселенных из рейха колонизаторов, перед которыми стояла задача соединить экспорт на завоеванные территории германского и международного капитала с местной дешевой рабочей силой.

Если обобщить эти разрозненные положения, лишь недавно переведенные из сферы теории в область практики, то следует подчеркнуть, что в интерпретации современных исследователей Генеральный план Ost представал комплексом документов. Это планы, проекты планов, докладные записки, заключения, а также служебная переписка по проблемам, которые подлежали включению в план. Большинство этих материалов неоднократно подвергалось коррекции и даже полной переработке и датируется 1940−1942 годами. К ним необходимо добавить директивы, записи встреч, а также выступления государственного и партийного руководства НСДАП по вопросам, которые рассматриваются в плане, а также донесения о реализации отдельных его положений. Наиболее интенсивно в Германии над планом работали после начала Второй мировой войны.

Перегрузка угоняемых советских граждан на принудительные работы в Германию. 1942 — 1943, Ковель

Мероприятия, включенные в план Ost, охватывают значительный отрезок времени и рассчитаны на весь период завоевания и освоения новых территорий. Прежде всего они распространяются на период войны, после чего плавно переходят на 25 — — 30-летний послевоенный период, связанный с упомянутой «германизацией» захваченных территорий. В рамках этих отрезков времени разрабатывались задачи по уничтожению и перемещению в фактические резервации большей части населения оккупированного Советского Союза. Соответствующие документы были обнаружены в документах рейхскомиссариата Ostland, а их выполнение было рассчитано на ближайшие четыре года после победы нацистской Германии. Владимир Штоль Следующий аспект, который представляется важным.

Еще раз внимание! Последний абзац, поэтому он и выделен. После обозначенного массового перемещения в резервации в дальнейшем следовала колонизация территорий. Почему эти параллели напрашиваются? В ноябре 2010 года газетой «Ведомости» был обнародован материал о фактическом разделе страны на агломерации (Правительство и администрация президента задумали передел России). Несколько позже, чтобы не позволить теме утратить актуальность, памятную полемику вокруг темы агломераций устроили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Так или иначе, во всех подобных прожектах под разными предлогами — спасения от ЧС или повышения «экономической эффективности» — ставится и продвигается вопрос о том, чтобы освободить от людей как можно больше земли. И согнать их куда угодно — в агломерации, «пункты временного размещения», «человейники», которые строятся в оправдание пресловутого реновационного «комплексного развития территорий». Это такой генеральный тренд у определенной части российской элиты, тесно связанной с либералами. Для нее страна представляет ценность не своим народом, не историей, не культурой, словом, не своим цивилизационным развитием, а сугубо материальной стоимостью «активов», которую можно сначала «оптимизировать», а затем под каким-то предлогом продать «эффективным инвесторам». Разумеется, внешним, ибо внутренних инвесторов, особенно государственных, министр Силуанов, если судить по его выступлению на Петербургском форуме, в угоду «кураторам» из МВФ в упор не видит. А «население», которое «новая нефть», им просто мешается под ногами. Или не патентованный либерал Греф, помнится, разглагольствовал о «каббалистических» способах управления людьми, которых на пушечный выстрел-де нельзя подпускать к решению собственной судьбы?!

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Что в сухом остатке? Что-то подсказывает, что протаскиваемый в тиши кабинетов законопроект более всего опасен именно тем, что вполне может оказаться выдачей нам всем билета в один конец. Пожизненный! Никакая срочность, никакая мифологическая ЧС не оправдывает принятия таких мер в законе. Для этого у всех администраций хватает действующих исполнительных полномочий. Закон эти полномочия не расширяет, а однозначно ущемляет граждан, лишая их всего. Мы уже ученые! Будет примерно как с масками, которые сначала заставляли надевать временно, а теперь потихоньку разминают тему превращения их ношения в «элемент культуры». Только это не маски. И не шутки. Нет ничего более постоянного, чем временное. Именно эта философская мудрость приходит на ум, когда начинаются разговоры о «временных пунктах» содержания, виноват, размещения. Единственный способ остановить этот законопроект — немедленный перенос второго чтения с организацией широчайшего общественного обсуждения, которое в нынешних предвыборных условиях неизбежно обусловит отказом от него любые разговоры о депутатских мандатах для их соискателей.