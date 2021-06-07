Минск, , 18:16 — REGNUM «В Белоруссии учрежден государственный праздник День народного единства. Соответствующий указ № 206 президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 7 июня», — сообщает президентская пресс-служба.

Ранее на эту тему: 17 сентября: День воссоединения народов Белоруссии и Украины

Новым указом внесены изменения в указ № 157 от 26 марта 1998 года «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». День народного единства не будет выходным, он будет отмечаться 17 сентября.

Читайте на тему прошедшего юбилея: Освободительный поход Красной Армии: 17 сентября — праздник всех белорусов

«Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции, — сказано в официальном комментарии. — Восстановленное в 1939 году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций».

Читайте на эту тему: Официальный Минск совсем запутался: Войны «не наши», а победы — «наши»

Президентская пресс-служба также проинформировала: «Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности».

Читайте о предыстории праздника: Похоже, независимое белорусское государство не нужно даже его властям