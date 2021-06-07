Киев, , 18:16 — REGNUM Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут 7 июня телефонный разговор.

Об этом он заявил в комментарии нескольким центральным СМИ Украины.

По словам Подоляка, цель этого разговора «очевидна».

"Это обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной безопасности, а также уточнение партнёрских позиции по ситуации на украинском Донбассе», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что Байден в качестве президента США провел первую и единственную на сегодня телефонную беседу с Владимиром Зеленским 2 апреля. 6 мая Украину с рабочим визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен.