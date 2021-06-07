Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 173 млн. Об этом 7 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, с начала пандемии на планете Земля выявили 173 313 786 случаев заражения коронавирусом. Также сообщается, что за это же время в мире 3 729 323 человека скончались от COVID-19.

В первую тройку стран по распространению инфекции входят США, Индия и Бразилия.

При этом в США на 1 млн жителей скончались 1 840 человек, Индии — 251, Бразилии — 2 213. Данные приводит портал Worldometer, собирающий статистику важнейших мировых событий.