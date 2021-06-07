Анкара, , 18:13 — REGNUM На сборочной площадке «Группы ГАЗ» в Турции началось серийное производство коммерческих автомашин «ГАЗель NN» с двигателем «Евро-6», сообщает 7 июня пресс-релизе, опубликованный группой.

На сегодняшний день в Турции начато производство 3,5-тонных автомобильных шасси, предназначенных для установки различных надстроек, в том числе грузовых и грузопассажирских фургонов.

Автомобили будут выпускаться с двигателем Cummins F2.8 «Евро-6» мощностью 170 л.с.

Автомобили комплектуются коробкой передач, снижающей расход топлива и уровень вибраций с ресурсом порядка 300 тыс. км.

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