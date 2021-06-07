Москва, , 18:13 — REGNUM Удовлетворительными отношения России и Европейского союза назвать нельзя, заявил 7 июня российский президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Как подчеркнул Владимир Путин, хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнёрами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее нынешнее состояние российско-есовских связей нельзя считать удовлетворительным», — сообщили в пресс-службе.

Читайте также: Глава Евросовета рассказал о своих переговорах с Путиным

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мишель, уведомляя о своих переговорах с Путиным, заявил, что Брюссель ждёт, что Москва «прекратит подрывное поведение».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин призвал ЕС не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии