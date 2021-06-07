Киев, , 18:09 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал новую форму сборной по футболу на Евро-2020, а также заявил, что украинцы не позволят оскорблять национальные символы.

Своё мнение чиновник выразил 7 июня через социальные сети.

Кулеба заявил, что ему лично «очень нравится» новая форма сборной Украины.

Также министр заявил, что всем, кто начал на неё «шипеть», «режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства».

ИА REGNUM напоминает, что ранее УЕФА согласовал форму сборной Украины, на которой изображена территория страны вместе с российским Крымом, а также нанесён лозунг националистов. Посольство США в Киеве положительно оценило новую форму сборной Украины по футболу, а вот почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал дизайн формы «политической провокацией».