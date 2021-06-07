7 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Обзор директора по инвестидеям «БКС Мир инвестиций» про рынок нефти, вакцинацию и инфляцию в США, а также первое в мире лекарство от Альцгеймера.

Константин Черепанов, , 19:01 — REGNUM В первую неделю июня инвесторы сосредоточились на заседании ОПЕК+ и перспективах восстановления добычи и спроса на рынке нефти. Заседание прошло достаточно успешно — участники ОПЕК+ подтвердили предыдущий план, который предполагает сохранение нефтедобычи на июльском уровне на протяжении нескольких месяцев. В то же время, как заявили СМИ со ссылкой на представителя Ирана, заключение ядерной сделки может быть отложено до августа. И несмотря на то, что сегодня, 7 июня, европейский представитель заявил, что договорённости по сделке могут быть достигнуты уже в этот четверг, 10 июня, эксперты напоминают про иранские выборы 18 июня, что может стать преградой для быстрого возвращения Ирана на рынок нефти и снятия санкций. На этом фоне нефтяные котировки превысили $71 за баррель Brent.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Не оказали влияния даже смешанные данные отчёта минэнерго США (EIA) по запасам. В частности, спрос показал небольшое ослабление — запасы нефти сократились на 6 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов увеличились на 7 млн баррелей, при этом общие запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 1 млн баррелей.

Рынок труда в США оказался достаточно сильным, хотя и несколько хуже ожиданий. Количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе, в мае составило 559 тыс., что существенно выше апрельских 316 тыс. и говорит о восстановлении экономики. Первичные заявки на пособия по безработице упали на 5%, до 385 тыс. за неделю, но повторные заявки выросли на 0,3 млн до 3,7 и 5,3 млн человек по двум программам. Напомним, что в июле 2021 ожидается отмена повышенного пособия из-за пандемии, что может существенно улучшить статистику по повторным заявкам.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Количество новых случаев заболевания COVID-19 в США может рекордно снизиться к концу июня. На текущий момент количество новых заражённых в день составляет 15 тыс. человек (или 5 человек на 100 тыс. населения), и этот показатель уменьшается на 700 человек ежедневно. В результате к концу июня это может дать неожиданно низкий результат. Мы считаем, что такая динамика связана с вакцинацией и благоприятной погодой. Причём для сравнения — в Великобритании, лидирующей по доле вакцинированных, данный показатель составляет 3−6 тыс. человек в день или 19−38 человек на 100 тыс. населения. Такую большую разницу можно объяснить разницей в эффективности вакцин AstraZeneca и PfizerBiontech/Moderna и, на наш взгляд, в меньшей степени — индийским штаммом.

Одновременно со статистикой по заболеваемости на рынки поступила новость о том, что президент США Джо Байден предлагает увеличить минимальный налог на прибыль компаний до 15%, вероятно, вместо критикуемого всеми повышения общей ставки налога на прибыль с 21% до 28%. Отмена последнего увеличения налога может привести к выпадающим расходам бюджета в $80−100 млрд в год, при этом неизвестно, сможет ли новый вариант повышения компенсировать снижение доходов.

Повышение минимального налога до 15% совпадает с общим предложением лидеров G7 по налогообложению технологических компаний, хотя это может быть и простым совпадением. Теперь инвесторы ждут новых данных по инфляции. Доходность 10-летних трежерис снизилась на 4 б. п. до 1,55% на фоне удачного завершения сделки ОПЕК+.

Эдгар Дега. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства США на прошедшей неделе (31 мая — 6 июня) в объёме $4 млрд не могли оказать существенного влияния на рынок. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB осталась неизменной на уровне 2,34%, спрэд расширился до уровня 0,79%. На этой неделе (7−13 июня) будут опубликованы данные по инфляции в США, что окажет существенное влияние на динамику рынков, так как от неё может зависеть скорость сворачивания стимулов от ФРС США и ЕЦБ. Также на этой неделе ожидается встреча по иранской ядерной программе, что может оказать влияние на нефтяные котировки.

Сегодня, 7 июня, регулятор США может одобрить первое в мире лекарство от Альцгеймера компании Biogen. Также на этой неделе инвесторы будут следить за финансовыми результатами, которые опубликует компания Chewy.