Кострома, , 18:15 — REGNUM В Костроме жители многоквартирного дома спасли трёх детей из горящей квартиры, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление МЧС по региону.

Место происшествия ЧП Кострома / Анна Босак

Пожар на третьем этаже многоквартирного дома в микрорайоне Венеция случился вечером 6 июня 2021 года. Очагом возгорания стала кухня квартиры, где находились трое детей в возрасте двух, трёх и десяти лет.

По информации МЧС причиной пожара стала детская шалость. Трёхлетний ребёнок поджог диван, стоявший у плиты. Взрослых в этот момент рядом с ним не было.

Очевидцы происшествия попытались выломать дверь в квартире, но попытка оказалась безуспешной. Тогда несколько мужчин залезли в комнату по водосточной трубе и спасли детей. Прибывшие на место пожарные потушили огонь.

Как пояснили в управлении МВД, квартира принадлежит супружеской паре, воспитывающей пятерых детей. Вечером 6 июня мать вышла погулять на улицу с дочерью, оставив других детей на попечение отца. Через некоторое время родитель отлучился из дома. По факту инцидента проводится проверка.

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