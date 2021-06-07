Осло, , 19:25 — REGNUM Комментируя сокращение числа пациентов с COVID-19 в больницах Норвегии, один из самых известных норвежских инфекционистов Пребен Аавитсланд отметил, что пандемия в стране «закончилась». Однако премьер-министр Эрна Сульберг призывает граждан расслабляться и соблюдать рекомендации властей. Об этом сообщила сегодня, 7 июня, шведская газета Dagens Nyheter.

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Норвегия — одна из стран в мире, которая достаточно мягко пережила пандемию коронавируса — немногим более 126 000 подтвержденных случаев заражения и 785 смертельных исходов в результате заболевания COVID-19.

«Здесь, в Норвегии, пандемия почти закончилась. Госпитализируется незначительное количество, и каждую неделю выявляется всего пара тысяч случаев заражения. Это число быстро сокращается, в то время как вакцинируются все больше и больше людей», — ранее заявил Аавитсланд в интервью NRK.

Однако в эфире того же самого телеканала NRK премьер-министр Сульберг не разделила оптимизм инфекциониста.

«Не надо радоваться раньше времени. Может привести к тому, что кто-то подумает, что ему не нужно делать прививку, или что мы перестаем следовать примеру властей», — заявила Сульберг.